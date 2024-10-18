Вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России

В 16 российских регионах зафиксированы вспышки внебольничной пневмонии. В Роспотребнадзоре также отметили рост заболеваемости, основным возбудителем которым является микоплазма.Чаще всего выявляют пневмонию инфекционного происхождения.

Подъем заболеваемости наблюдается в Коми, Удмуртии, Свердловской, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Псковской и других областях. В некоторых из них уровень заболеваемости пневмонией в несколько раз превышает средние показатели по стране.

В связи с ситуацией применяются меры по недопущению распространения инфекции.

«В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов», – передают «Известия».

Среди мер профилактики также Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, избегать мест чрезмерного скопления людей и не забывать надевать маску.

Если заболевание протекает без явных признаков - такую пневмонию называют «немой». Особенно это заболевание опасно для детей, ранее заявилврач-педиатр Рабият Зайниддинов.