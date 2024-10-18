МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России

Основной возбудитель - микоплазма, добавили в ведомстве.
Ирина Егорова 2024-10-18 06:50:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В 16 российских регионах зафиксированы вспышки внебольничной пневмонии. В Роспотребнадзоре также отметили рост заболеваемости, основным возбудителем которым является микоплазма.Чаще всего выявляют пневмонию инфекционного происхождения.

Подъем заболеваемости наблюдается в Коми, Удмуртии, Свердловской, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Псковской и других областях. В некоторых из них уровень заболеваемости пневмонией в несколько раз превышает средние показатели по стране.

В связи с ситуацией применяются меры по недопущению распространения инфекции.

«В школах и детских садах усилено проведение утренних фильтров, в рамках которых проводится проверка на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов», – передают «Известия».

Среди мер профилактики также Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, избегать мест чрезмерного скопления людей и не забывать надевать маску.

Если заболевание протекает без явных признаков - такую пневмонию называют «немой». Особенно это заболевание опасно для детей, ранее заявилврач-педиатр Рабият Зайниддинов. 

#Россия #инфекция #роспотребнадзор #заболевание #простуда #кашель #пневмония
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 