Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с куриными яйцами на рынке, назвав ее стабильной. Однако рост цен вполне допустим - производители и торговые сети заключают договоры и могут корректировать стоимость.

«Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», - отметили в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Некоторые производители куриных яиц начали поднимать отпускные цены, с ноября планируется рост цен на 5%.

Аналогичная ситуация с резким повышением цен на яйца была в России ровно год назад. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, оно обусловлено высоким спросом. В ходе «Итогов года» президент Владимир Путин извинился за повышение цен на яйцо и назвал это «сбоем» в работе правительства. Глава государства связал рост цен на товар с увеличением спроса и малыми объемами производства. Он отметил, что кабмин «вовремя не открыл импорт в должном объеме».