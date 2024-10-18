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Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Некоторые крупные производители куриных яиц с ноября намерены повысить стоимость продукции на 5%.
Ирина Егорова 2024-10-18 11:41:23
© Фото: Sebastian Kahnertdpa, Global Look Press

Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с куриными яйцами на рынке, назвав ее стабильной. Однако рост цен вполне допустим - производители и торговые сети заключают договоры и могут корректировать стоимость.

«Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», - отметили в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Некоторые производители куриных яиц начали поднимать отпускные цены, с ноября планируется рост цен на 5%.

Аналогичная ситуация с резким повышением цен на яйца была в России ровно год назад. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, оно обусловлено высоким спросом. В ходе «Итогов года» президент Владимир Путин извинился за повышение цен на яйцо и назвал это «сбоем» в работе правительства. Глава государства связал рост цен на товар с увеличением спроса и малыми объемами производства. Он отметил, что кабмин «вовремя не открыл импорт в должном объеме».

#в стране и мире #рост #цены #Минсельхоз #Яйца #продукция
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