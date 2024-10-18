Стратегические «Ярсы» выведут на полевые позиции в Тверской области

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит проверку Бологовского ракетного соединения в Тверской области, в рамках которой будут отработаны задачи с выводом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Расчеты комплексов совершат марши до 100 километров, рассредоточат агрегаты и оборудование на полевых позициях, организуют их маскировку и охрану. Кроме того, планируется отработать вопросы противодействия средствам воздушного нападения и диверсионно-разведывательным группам.

В сентябре министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что от боеспособности РВСН зависит безопасность России. Тогда глава ведомства посетил Военную академию РВСН и осмотрел аудитории, где курсанты и слушатели проходят обучение по использованию современных типов комплексов стратегического значения, в том числе ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.