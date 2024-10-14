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Корабли России и КНР выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане

Экипажи российских кораблей в ходе учений выполнили стрельбы из корабельного зенитного ракетного комплекса «Кинжал», а также  применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.
2024-10-14 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые корабли Военно-Морского Флота России и ВМС Китая выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО в северо-западной части Тихого океана. В настоящее время совместный российско-китайский отряд проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отряд кораблей выполнил поиск подлодки условного противника и отработал задачи по ее преследованию. Для уничтожения «вражеской» субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

В ходе следующего эпизода учений экипажи кораблей двух стран отразили воздушное нападение «противника». Российские военные моряки, при этом, выполняли стрельбу из корабельного зенитного ракетного комплекса «Кинжал». Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара.

В совместном патрулировании в АТР от российской стороны задействованы БПК «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами «Синин» и «Уси», фрегатом «Линь И», а также кораблем комплексного снабжения «Тайху».

К патрулированию экипажи боевых кораблей приступили после участия в совместных учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024». В ходе выполнения задач спланированы тренировки и различные учебно-боевые упражнения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Китай #армия #учения #ВМФ России #Стрельбы #Тихий океан #патрулирование
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