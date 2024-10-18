Пленный украинец рассказал о бардаке в ВСУ

Многие украинские офицеры проходили только военную кафедру, у них нет достаточного боевого опыта, они слабо подготовлены. Об этом заявил взятый в плен военнослужащий ВСУ Сергей Шикун на видео от Минобороны России.

«Бардак. Многие офицеры вообще не офицеры, просто мобилизованные, которые проходили только военную кафедру. Ничего не умеют, ничего не понимают», - поделился он.

Шикуна отправили служить по мобилизации. Получил повестку прямо на работе. Дали час, чтобы собрал вещи, а затем бросили на передовую, не уделив внимания подготовке.

По словам Сергея, люди из его бригады в возрасте и плохо обучены, не в состоянии воевать. Шли в бой обреченно, не надеясь вернуться обратно.

Бронемашину, в которой ехал Шикун с сослуживцами, подбили. Контуженный, он целую неделю прятался в лесу от обстрелов и сбросов с дронов, пока не вышел на российские позиции, где сдался в плен и благодаря этому сохранил свою жизнь.

Ранее другой пленный рассказал, что на полигоне новобранцев ВСУ обучали на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет. Боеприпасов просто не было в наличии. Военным лишь один раз показали, как стреляет комплекс.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.