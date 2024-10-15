Пленный рассказал, что ракет для ПТРК не хватало даже при обучении

Плененный в Курской области украинец Евгений Хотенко рассказал, что на полигоне новобранцев ВСУ обучали на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет.

По словам пленного, боеприпасов просто не было в наличии, поэтому будущие «бойцы» даже не смогли пострелять. Видеозапись беседы с Хотенко предоставило Министерство обороны РФ.

«У нас ПТРК "Милан" должен был быть, но так его и не дали, потому что ракет к нему нет. Просто показали, как он стреляет, и все, на этом наша учебка закончилась», - рассказал он.

В Курскую область солдат перебросили обманом. Изначально привезли в Сумскую область, где они переночевали в поселке, а затем посадили в пикап и повезли в российский регион. В группе было шесть человек, Хотенко отстал от своих, заблудился и попал к российским военнослужащим.

Пленный призвал сослуживцев не вестись на разговоры о том, что их отправляют защищать границу, практика показала, что украинцев обманывают. По словам Евгения, командование не считает личный состав за людей, относится плохо к подчиненным, кидает солдат.

Хотенко признался, что до сих пор не понимает, зачем надо было идти в Курскую область. Призвал военнослужащих следовать его примеру, поскольку ВСУ не на своей земле, заход на чужую территорию им никто не простит.

Ранее другой украинец, плененный бойцами ВС РФ в деревне Снагость Курской области, рассказал, что большинство сослуживцев не знали, что их завезли в Россию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.