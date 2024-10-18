Расчет САО «Нона-СВК» разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны России сообщает о разгроме украинского опорного пункта на Авдеевском направлении. Это сделал расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр».

Расчет получил координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов. После этого он выдвинулся на боевую позицию в сопровождении группы воздушного прикрытия.

«Наведя орудие на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-мм снарядами по опорному пункту ВСУ», - говорится в сообщении.

После того как долговременные огневые точки и укрытия неприятеля были уничтожены, военнослужащие быстро покинули огневую позицию.

При этом контроль поражения опорного пункта противника осуществлялся при помощи беспилотников разведчиками горного мотострелкового соединения.

Ранее сообщалось, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.