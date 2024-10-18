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Расчет САО «Нона-СВК» разгромил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Координаты цели военнослужащие получили от операторов беспилотных летательных аппаратов.
2024-10-18 10:45:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о разгроме украинского опорного пункта на Авдеевском направлении. Это сделал расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр».

Расчет получил координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов. После этого он выдвинулся на боевую позицию в сопровождении группы воздушного прикрытия. 

«Наведя орудие на цель, военнослужащие произвели серию выстрелов 120-мм снарядами по опорному пункту ВСУ», - говорится в сообщении. 

После того как долговременные огневые точки и укрытия неприятеля были уничтожены, военнослужащие быстро покинули огневую позицию. 

При этом контроль поражения опорного пункта противника осуществлялся при помощи беспилотников разведчиками горного мотострелкового соединения.

Ранее сообщалось, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #ДНР #Донбасс #Нона-СВК #Авдеевское направление
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