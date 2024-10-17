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Удар Израиля по сирийскому городу Латакия привел к сильным пожарам

Израиль целился по складу оружия в городе, сообщили в Сирии. Пострадали два человека. 
Ирина Егорова 2024-10-17 09:31:03
© Фото: Monsef MemariXinHua, Globallookpress

Израиль ударил по сирийскому городу Латакия, после чего начались сильные пожары, сообщает агентство SANA. В Сирии заявили, что целью удара был склад оружия. Некоторые ракеты были перехвачены средствами ПВО, из-за чего, предварительно, и начались возгорания по всему городу. Пожарные службы на данный момент борются с огнем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не приводит подробностей о проведенном ударе. SANA сообщает, что пострадали два человека. 

ЦАХАЛ на данный момент приступил к бомбардировкам приграничных районов Ливана, уничтожая военные цели «Хезболлы» и ее лидеров. Израиль неоднократно обстреливал не только позиции бойцов «Хезболлы», но и мирных жителей, жилые дома и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.

#в стране и мире #пожар #сирия #Израиль #Латакия #удар
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