Удар Израиля по сирийскому городу Латакия привел к сильным пожарам

Израиль ударил по сирийскому городу Латакия, после чего начались сильные пожары, сообщает агентство SANA. В Сирии заявили, что целью удара был склад оружия. Некоторые ракеты были перехвачены средствами ПВО, из-за чего, предварительно, и начались возгорания по всему городу. Пожарные службы на данный момент борются с огнем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не приводит подробностей о проведенном ударе. SANA сообщает, что пострадали два человека.

ЦАХАЛ на данный момент приступил к бомбардировкам приграничных районов Ливана, уничтожая военные цели «Хезболлы» и ее лидеров. Израиль неоднократно обстреливал не только позиции бойцов «Хезболлы», но и мирных жителей, жилые дома и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.