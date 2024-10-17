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Штурмовики рассказали о паутине подземных ходов ВСУ под Угледаром

Для штурма таких укрепленных позиций наши военнослужащие активно применяют беспилотники.
2024-10-17 06:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оборонявшие Угледар украинские националисты создали сеть подземных переходов и множество укрепленных огневых точек.

Впрочем, опыта штурма подобных позиций нашим бойцам не занимать. Штурмовики забрасывают опорные пункты гранатами с беспилотников, пока у врага не сдетонирует боекомплект, после чего бойцы зачищают окопы.

Те из националистов, кто остается к этому времени в живых - предпочитают сдаться, говорят военнослужащие.

«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого - просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки», - рассказал стрелок штурмового отряда с позывным «Шип».

На отбитых у врага позициях наши штурмовые группы обнаружили большое количество трофейного оружия и боеприпасов.

Ранее Минобороны опубликовало кадры с беспилотника. На них штурмовая четверка заходит в окопы ВСУ. Бойцы действуют четко и грамотно. За их действиями с коптера наблюдает командир. Он же в режиме реального времени дает советы и подсказки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #штурмовики #окопы #угледар
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