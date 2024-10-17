В Сети появились фотографии из номера погибшего солиста One Direction

В номере отеля в Буэнос-Айресе, где жил британский певец, солист One Direction Лиам Пейн перед своей гибелью, обнаружили разбитый телевизор и рассыпанный белый порошок на столе, предположительно, кокаин. Фотографии из номера имеются в распоряжении газеты La Nacion.

В комнате также нашли бокалы и бутылки с алкоголем, издание подтвердило правдивость распространенных в Сети фотографий.

«Обнаружены свечи и остатки воска, белый порошок (который мог быть кокаином), зажигалка, сгоревшая банка из-под газировки, алюминиевая фольга, стеклянная чашка и остатки мыла», - говорится в материале.

Был ли певец в момент гибели в состоянии алкогольного или наркотического опьянения станет известно после вскрытия, пишет издание.

Напомним, сегодня ночью стало известно о том, что артист упал с третьего этажа в отеле в столице Аргентины. Он скончался на месте от полученных травм, полицию вызвал менеджер отеля, когда услышал громкий звук во внутреннем дворе.