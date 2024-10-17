МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сети появились фотографии из номера погибшего солиста One Direction

Артист погиб в ночь на 17 октября в отеле Буэнос-Айреса, упав с третьего этажа, он мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Елизавета Кондрикова 2024-10-17 05:38:19
© Фото: Jens Kalaene, dpa Globallookpress

В номере отеля в Буэнос-Айресе, где жил британский певец, солист One Direction Лиам Пейн перед своей гибелью, обнаружили разбитый телевизор и рассыпанный белый порошок на столе, предположительно, кокаин. Фотографии из номера имеются в распоряжении газеты La Nacion.

В комнате также нашли бокалы и бутылки с алкоголем, издание подтвердило правдивость распространенных в Сети фотографий.

«Обнаружены свечи и остатки воска, белый порошок (который мог быть кокаином), зажигалка, сгоревшая банка из-под газировки, алюминиевая фольга, стеклянная чашка и остатки мыла», - говорится в материале.

Был ли певец в момент гибели в состоянии алкогольного или наркотического опьянения станет известно после вскрытия, пишет издание.

Напомним, сегодня ночью стало известно о том, что артист упал с третьего этажа в отеле в столице Аргентины. Он скончался на месте от полученных травм, полицию вызвал менеджер отеля, когда услышал громкий звук во внутреннем дворе.

#певец #Аргентина #отель #Буэнос-Айрес #лиам пейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 