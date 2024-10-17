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Участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса

Артист умер на месте, упав с третьего этажа, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Местная полиция проведет расследование случившегося.
Елизавета Кондрикова 2024-10-17 02:38:25
© Фото: Anthony Carrel, Keystone Press Agency Globallookpress

Британский певец, бывший солист поп-группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым на территории отеля в Буэнос-Айресе, сообщила аргентинская газета La Nacion. По данным СМИ, 31-летний Лиам Пейн упал с третьего этажа отеля и скончался на месте от полученных травм.

«Это было падение с высоты тринадцати или четырнадцати метров, он получил очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в материале.

Уточняется, что менеджер отеля вызвал полицию, когда услышал громкий звук во внутреннем дворе отеля. Перед этим очевидцы сообщали об агрессивном мужчине, предположительно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За полчаса до своей смерти артист выложил в социальные сети фотографии со своей девушкой, пишет «360». Расследованием причин смерти и обстоятельств случившегося занялась местная прокуратура и городская полиция. Она выяснит, была ли смерть артиста самоубийством или несчастным случаем.

#певец #Аргентина #Буэнос-Айрес #one direction #лиам пейн
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