Участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса

Британский певец, бывший солист поп-группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым на территории отеля в Буэнос-Айресе, сообщила аргентинская газета La Nacion. По данным СМИ, 31-летний Лиам Пейн упал с третьего этажа отеля и скончался на месте от полученных травм.

«Это было падение с высоты тринадцати или четырнадцати метров, он получил очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в материале.

Уточняется, что менеджер отеля вызвал полицию, когда услышал громкий звук во внутреннем дворе отеля. Перед этим очевидцы сообщали об агрессивном мужчине, предположительно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За полчаса до своей смерти артист выложил в социальные сети фотографии со своей девушкой, пишет «360». Расследованием причин смерти и обстоятельств случившегося занялась местная прокуратура и городская полиция. Она выяснит, была ли смерть артиста самоубийством или несчастным случаем.