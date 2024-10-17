Расчет ЗРК «Оса» сорвал попытку ВСУ провести разведку у Днепра

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил два разведывательных беспилотника украинских националистов. Оборудование комплекса позволяет обнаруживать малоразмерные цели противника на дистанции более 10 километров.

Так произошло и в этот раз. Разведывательные беспилотники националистов проводили аэроразведку, когда были обнаружены и уничтожены. Боевиков ВСУ не спасло даже темное время суток.

«Мы только что вернулись с ночного дежурства. Средствами радиоэлектронной разведки были обнаружены цели. Нам дали команду, мы выехали и отработали по ним. Так как мы все здесь - значит отработали удачно. Машина цела, все цели сбиты. Их было много, мы все успешно поразили и вернулись целые и невредимые», - рассказал командир расчета с позывным «Капель».

ЗРК «Оса» отлично зарекомендовал себя в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам, таким как «Фурия» и «Лелека». Впрочем, расчету комплекса «по зубам» и более серьезные цели.

С начала специальной военной операции расчеты ЗРК «Оса» осуществляют прикрытие наземных подразделений, что позволяет сохранить жизни личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.