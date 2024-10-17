В ВОЗ рекомендовали россиянам из группы риска привиться от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения напомнила пожилым россиянам и лицам с хроническими заболеваниями о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава офиса организации в России Батыр Бердыклычев.

«Сейчас вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска. Это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, это медицинские работники, которым приходится быть на переднем фронте борьбы с инфекцией», - рассказал он в беседе с ТАСС.

Не входящие в группу риска россияне могут привиться по желанию, уточнил он.

Ранее стало известно об обнаружении в России нового штамма COVID-19, получившего название ХЕС. Это рекомбинантный вид вируса, образованный в результате комбинации более ранних вариантов - FLiRT и «омикрон».

Россиянам напомнили и о тревожных симптомах заболевания. Они схожи с привычной простудой. Это кашель, повышение температуры, головная боль и ломота в теле, а также потеря аппетита.