МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ВОЗ рекомендовали россиянам из группы риска привиться от коронавируса

В некоторых российских регионах начали фиксироваться массовые вспышки заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом, что уже привело к закрытию школ на карантин.
Ян Брацкий 2024-10-17 02:57:25
© Фото: Alberto Ortega, Keystone Press Agency, Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения напомнила пожилым россиянам и лицам с хроническими заболеваниями о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава офиса организации в России Батыр Бердыклычев.

«Сейчас вакцинация рекомендуется именно людям, которые относятся к группам риска. Это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, это медицинские работники, которым приходится быть на переднем фронте борьбы с инфекцией», - рассказал он в беседе с ТАСС.

Не входящие в группу риска россияне могут привиться по желанию, уточнил он.

Ранее стало известно об обнаружении в России нового штамма COVID-19, получившего название ХЕС. Это рекомбинантный вид вируса, образованный в результате комбинации более ранних вариантов - FLiRT и «омикрон».

Россиянам напомнили и о тревожных симптомах заболевания. Они схожи с привычной простудой. Это кашель, повышение температуры, головная боль и ломота в теле, а также потеря аппетита.

#здоровье #ВОЗ #COVID-19 #вакцинация #ОРВИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 