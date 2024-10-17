Жители Москвы увидели третье в этом году суперлуние

В ночь на пятницу 18 октября россияне из разных точек нашей страны могут увидеть большое суперлуние - спутник Земли в это время выглядит ярче и больше, чем обычно. Это явление можно наблюдать в третий раз за текущий год.

Термин «суперлуние» не научный, он принят в астрологической практике и подразумевает полнолуние, которое совпадает с ближайшим расположением Луны к нашей планете. Всего в этом году будет четыре таких событий, в следующий раз суперлуние стоит ждать 16 ноября.

В сентябре можно было увидеть огромную «урожайную» Луну. По верованиям североамериканских индейцев, она ознаменовывает собой приближение дня осеннего равноденствия.