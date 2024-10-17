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Путин в целом одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

В современно ситуации его назначение может быть оправдано, считает глава государства.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 22:33:41
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение по кандидатуре министра спорта Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России будет внимательно рассмотрено.

«Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы», - сказал глава государства.

В нынешней ситуации назначение Дегтярева на эту должность может быть оправдано, отметил российский лидер. Министр спорта в свою очередь заявил, что главной задачей видит восстановление статуса спортсменов РФ на международной арене.

Сегодня Дегтярев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России. Его поддержал глава Федерации Тенниса России Шамиль Тарпищев на форуме «Россия - спортивная держава».

Ранее Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России. На заседании 7 ноября будет назначена дата проведения досрочных выборов. 

#Спорт #Путин #Дегтярев #олимпийский комитет россии #поздняков
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