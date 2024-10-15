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Поздняков подал в отставку с поста главы Олимпийского комитета России

Бывший фехтовальщик возглавил ОКР в 2018 году.
Владимир Рубанов 2024-10-15 12:02:39
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России после досрочных выборов. Об этом сообщает Радио Sputnik.

В заявлении Позднякова говорится о необходимости оптимизации и централизации управления спортом высших достижений в условиях геополитических вызовов. Кроме того, в нем сказано об организации спортивных соревнований высокого уровня в новых форматах.

«Сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», - заявил Поздняков.

Глава ОКР выразил уверенность, что исполком на следующем заседании 7 ноября поддержит его предложение и назначит дату проведения досрочных выборов руководства комитета.

Поздняков четырежды становился олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Он десятикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы.

В 2018 году Поздняков возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. В том же году он стал президентом ОКР.

С 2016 по 2022 год бывший саблист возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. В декабре 2022 года Позднякова переизбрали на новый четырехлетний срок на посту президента Олимпийского комитета России. 

#Спорт #Выборы #отставка #Станислав Поздняков #олимпийский комитет россии
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