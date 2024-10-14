Politico: у Израиля есть план по «очищению» Газы от мирных жителей

Правительство Израиля рассматривает план, реализация которого предусматривает объявление севера Газы закрытой военной зоной. Об этом пишет издание Politico.

Планируется остановить гуманитарные поставки, чтобы «уморить голодом боевиков ХАМАС». Но в этом случае без воды и еды останутся и тысячи палестинцев, которые не могут покинуть свои дома.

Также план предполагает, что палестинцам дадут неделю на эвакуацию, после чего регион объявят закрытой военной зоной. Израильские генералы уверены, что это единственный способ победить ХАМАС на севере Газы.

Подобных приказов об эвакуации в течение года с начала обострения конфликта уже было много, последний из них был в воскресенье.

«План предусматривает, что Израиль сохранит контроль над севером в течение неопределенного периода времени, чтобы попытаться создать новую администрацию без ХАМАС, разделив сектор Газа на две части», - говорится в публикации.

Уточняется, что правительство Израиля пока не приняло решения о полной реализации плана, также неизвестно, насколько серьезно он рассматривается. Уточняется, что Нетаньяху «читал и изучал» его.

Перспектива большой войны на Ближнем Востоке вполне реальна, однако есть шанс ее избежать в случае проявления сторонами сдержанности, заявил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке началась с новой силой 7 октября 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убивая и захватывая в заложники местных жителей, иностранцев и военнослужащих-израильтян.