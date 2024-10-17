Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации шейху Султану бин Халифе Аль-Нахайяну за большой вклад в популяризацию шахматного спорта в России и за рубежом.

«Спасибо за оценку уровня развития шахмат в нашей стране. Мы с удовольствием будем оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно», - заявил российский лидер.

Сегодня в России занимаются этим видом спорта более одного миллиона человек на постоянной основе во всех субъектах, отметил глава государства. Он сказал, что РФ по праву может гордиться традициями и достижениями отечественной школы шахмат.

Россия подарила миру не мало творческих идей, авторских методик и разработок, благодаря которым этот вид спорта развивается не только как соревновательная дисциплина, но и как искусство, считает Владимир Путин.



Ранее президент России пообщался с участниками спортивных соревнований «Герои нашего времени» для ветеранов СВО.