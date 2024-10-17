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Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации

Сегодня в России занимаются шахматами более одного миллиона человек на постоянной основе.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 19:48:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации шейху Султану бин Халифе Аль-Нахайяну за большой вклад в популяризацию шахматного спорта в России и за рубежом.

«Спасибо за оценку уровня развития шахмат в нашей стране. Мы с удовольствием будем оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно», - заявил российский лидер.

Сегодня в России занимаются этим видом спорта более одного миллиона человек на постоянной основе во всех субъектах, отметил глава государства. Он сказал, что РФ по праву может гордиться традициями и достижениями отечественной школы шахмат.

Россия подарила миру не мало творческих идей, авторских методик и разработок, благодаря которым этот вид спорта развивается не только как соревновательная дисциплина, но и как искусство, считает Владимир Путин.

Ранее президент России пообщался с участниками спортивных соревнований «Герои нашего времени» для ветеранов СВО.

#Россия #Путин #шахматы #Орден Дружбы #Султан бин Халифе Аль-Нахайян #президент Азиатской шахматной федерации
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