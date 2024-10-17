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Путин пообщался с участниками соревнований для ветеранов СВО

Российский лидер гордится тем, что наши спортсмены продолжают занимать самые высокие места на международных соревнованиях.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 18:53:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками спортивных соревнований «Герои нашего времени» для ветеранов СВО в Центре спортивной подготовки имени Р.А. Баталовой.

Глава государства отметил силу духа наших паралимпийцев и заявил, что для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть никаких препятствий.

«Уверен, что для людей с таким характером, как ваш, для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть никаких препятствий», - сказал российский лидер.

Путин гордится тем, что российские спортсмены продолжают занимать самые высокие места на международных соревнованиях, несмотря на всяческие нападки.

Кроме того, президенту РФ по ВКС презентовали спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году. Они введены в эксплуатацию в Уфе, Нефтекамске, Перми, Дзержинске, Туле и Южно-Сахалинске.

#Спорт #Путин #Уфа #СВО
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