К западу от Донецка российское войска освободили село Максимильяновку. От него до Курахова, где находится последний крупный украинский укрепрайон на юге ДНР, остается всего несколько километров. Со взятием населенного пункта личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

Одним из первых на штурм села со своей группой заходил заместитель командира роты с позывным «Арбат». Он рассказал, как все происходило.

«Очень сильно чувствуется, что они просели. Поначалу было тяжело. Мы "грызлись" за каждый участок, за каждый квартал, за каждый дом. Личный состав противника не давал такого сопротивления мощного, как это было в самом начале», - вспоминает военный.

Наши бойцы действовали малыми группам. Застали противника врасплох, когда он меньше всего этого ожидал. Вплотную подходили к жилым домам, где ВСУ оборудовали свои огневые точки. С лесопосадками применяли такую же тактику - незаметно подобраться, резко начать атаку по всему периметру. Порой солдатам врага казалось, что ВС РФ штурмуют целым батальоном.

Расчищали дорогу нашей пехоте танковые экипажи. ВСУ старались избежать стрелкового боя. Националисты бросали резервы, к отступающим частям подтягивали новые силы. Атаковать пытались на удалении FPV-дронами и артиллерией. Когда до захвата села оставались сотни метров, боевики бросили все и спасались бегством.

«Мы быстренько форсировали открытый участок местности, ворвались в лесополосу. Противник фактически этого не ожидал, потому что началось паническое отступление. Они просто бросали позиции и отходили», - рассказывает командир группы с позывным «Палата».

Максимильяновка приближает окружение Курахова с юго-восточной стороны. До первых окраин там практически километр. Российские группировки войск зажимают ВСУ сразу с трех сторон. Впереди предстоит битва за город, которая может закончиться, даже не начавшись, если враг опять сбежит.