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Путину показали новые спортивные объекты в Уфе

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании объектов, в том числе региональные власти и частных инвесторов.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 18:10:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России приехал в Республику Башкортостан в Уфу в рамках рабочей поездки для открытия спортивных объектов.

Также Владимиру Путину по ВКС презентовали спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году. Они введены в эксплуатацию в Уфе, Нефтекамске, Перми, Дзержинске, Туле и Южно-Сахалинске.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании объектов, в том числе региональные власти и частных инвесторов.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что республика принимает участников XII Международного форума «Россия - спортивная держава». Всего на это событие приехали около 5 000 человек из нескольких десятков стран мира.

#Спорт #в стране и мире #Путин #Уфа #Спортивные объекты
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