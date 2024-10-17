Путину показали новые спортивные объекты в Уфе

Президент России приехал в Республику Башкортостан в Уфу в рамках рабочей поездки для открытия спортивных объектов.

Также Владимиру Путину по ВКС презентовали спортивные объекты, открытые в регионах в 2024 году. Они введены в эксплуатацию в Уфе, Нефтекамске, Перми, Дзержинске, Туле и Южно-Сахалинске.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании объектов, в том числе региональные власти и частных инвесторов.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что республика принимает участников XII Международного форума «Россия - спортивная держава». Всего на это событие приехали около 5 000 человек из нескольких десятков стран мира.