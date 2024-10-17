Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Украины

Нидерланды намерены нарастить поставки Украине артиллерийских снарядов крупного калибра. На эти цели страна выделит 271 миллион евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

«Этим мы поможем Украине с поставками боеприпасов в 2025 году», - добавил он на своей странице в социальной сети X.

Политик призвал европейскую оборонную промышленность к дальнейшему наращиванию производства вооружений.

Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро. Ожидается, что к концу текущего года эта сумма еще увеличится.

При этом, по словам Жозепа Борреля, общий объем помощи достиг 110 миллиардов евро. Это якобы больше, чем предоставили США.