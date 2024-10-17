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Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Украины

Премьер-министр страны призвал Европу к дальнейшему наращиванию производства вооружений.
Сергей Лебедев 2024-10-17 18:46:52
© Фото: Jochen Tack http imagebroker.com#search Globallookpress

Нидерланды намерены нарастить поставки Украине артиллерийских снарядов крупного калибра. На эти цели страна выделит 271 миллион евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

«Этим мы поможем Украине с поставками боеприпасов в 2025 году», - добавил он на своей странице в социальной сети X.

Политик призвал европейскую оборонную промышленность к дальнейшему наращиванию производства вооружений.

Напомним, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро. Ожидается, что к концу текущего года эта сумма еще увеличится.

При этом, по словам Жозепа Борреля, общий объем помощи достиг 110 миллиардов евро. Это якобы больше, чем предоставили США.

#в стране и мире #снаряды #боеприпасы #Украина #Киев #деньги #евро #нидерланды
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