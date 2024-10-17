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Фрадков осмотрел стартовые комплексы ракет «Ангара» и «Союз-2» в Плесецке

Замминистра обороны проверил развитие инфраструктуры на космодроме. Строительство и модернизация соответствующих объектов идут по графику.
2024-10-17 18:13:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков прибыл с инспекцией на космодром Плесецк. Он осмотрел стартовые комплексы ракет-носителей «Ангара» и «Союз-2». Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Фрадков проверил ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры космодрома. В частности, возведения монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей, комплекса зданий военной инфраструктуры космодрома и социально-значимых объектов гарнизона. 

Посещение космодрома прошло в рамках рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа. Замминистра также осмотрел комплексы сборки ракет космического назначения и подготовки к пуску универсальных ракетных модулей.

Павел Фрадков заслушал доклады командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС генерал-полковника Александра Головко и руководителя Военно-строительного комплекса МО РФ Ярослава Семенова. Ему доложили, что как строительство, так и модернизация выполняются соответственно утвержденному плану-графику.

Помимо вышеперечисленного, уточнили в МО РФ, в гарнизоне продолжается возведение военного госпиталя. На данный момент уже построен инфекционный корпус, а также лечебно-диагностический и административный корпуса. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что Павел Фрадков отметил высокий уровень выполненных работ при возведении госпиталя. 

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Анна Цивилева проверила ход ремонта госпиталя ЮВО в Ростовской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Плесецк #Архангельская область #космодром #Павел Фрадков #инфраструктура
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