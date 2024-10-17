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Появились кадры с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Дагестане

В результате аварии погибли два человека.
Сергей Лебедев 2024-10-17 17:53:18
© Фото: dagestan_sledcom05, Telegram © Видео: dagestan_sledcom05, Telegram

В результате аварии у села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана погибли два человека. Они скончались по пути в больницу. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в региональном СК РФ. Ведомство также показало кадры с места ДТП.

Напомним, авария произошла сегодня днем. Сначала сообщалось лишь об одном погибшем.

#Дагестан #авария #ДТП #микроавтобус #Хасавюрт
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