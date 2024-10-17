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В Дагестане один человек погиб и 19 ранены в ДТП с микроавтобусом

В Хасавюртовском районе столкнулись легковушка и микроавтобус.
Сергей Лебедев 2024-10-17 15:35:03
© Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан

Сегодня около половины второго дня возле села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана произошла крупная авария. Там столкнулись легковушка и микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще 19 пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта.  

Среди раненых есть двое детей 2008 и 2009 годов рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Что стало причиной трагедии, на данный момент не сообщается.

#Дагестан #авария #ДТП #микроавтобус #Хасавюрт
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