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Иностранным военным атташе показали работу роботов разминирования

На полигоне обучают разминированию местности и объектов, обезвреживанию самодельных взрывных устройств, очистке населенных пунктов от взрывоопасных предметов.
Александр Бирюков 2024-10-17 18:05:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Иностранные военные атташе посетили полигон Международного противоминного центра, где увидели работу роботов разминирования. На полигоне побывал и корреспондент «Звезды» Александр Бирюков.

Также гостям показали тренажер-симулятор. Это платформа виртуальной реальности, которая дает возможность с полным погружением почувствовать себя в роли сапера, оставаясь при этом в полной безопасности.

Перед посещением полигона военные атташе из дружественных государств приняли участие в брифинге, посвященном развитию военного образования в России.

«Российская Федерация уделяет самое пристальное внимание развитию международного военного сотрудничества с государствами по различным направлениям», - заявил на брифинге начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников.

Участникам брифинга, которые собрались в возрожденной Военно-инженерной академии, рассказали про условия поступления в военные вузы России. Иностранцев обучают в 14 военных академиях, 11 училищах, а также в двух университетах.

«Подготовка иностранных военнослужащих осуществляется на основе федеральных государственных образовательных стандартов, которые устанавливают единые требования к организации, содержанию и материально-техническому обеспечению обучения», - отметил начальник 3-го управления Главного управления кадров капитан 1-го ранга Евгений Вяткин.

Начиная с 1945 года в СССР и Российской Федерации получили образование свыше 300 тысяч иностранных военнослужащих из 117 стран мира.

«Для нас это очень важное событие, нам очень приятно, что Россия привлекает нас на данное мероприятие. Здесь можно узнать подробности обучения в конкретных вузах МО РФ», - поделился военный атташе Республики Зимбабве Кингсли Зимудзана.

Военно-инженерная академия в следующем году планирует набор не только российских, но и зарубежных военнослужащих. Сегодня количество учащихся из дружественных стран в военных вузах России составляет около 10 тысяч человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#разминирование #Роботы #обучение #Иностранцы #военные атташе
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