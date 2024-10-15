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В образовательных организациях МО РФ обучается около 10 тыс. иностранцев

Подготовку иностранцев из 56 государств мира осуществляют 14 военных академий, два военных университета и 11 училищ.
2024-10-15 16:54:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Образовательные организации Минобороны России обучают около 10 тысяч иностранцев. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник 3-го управления Главного управления кадров капитан 1-го ранга Евгений Вяткин. 

Уточняется, что брифинг состоялся на базе восстановленной в прошлом году Военно-инженерной академии ВС РФ. Его посетили более 70 военных атташе из 43 стран.

«В настоящее время в военных образовательных организациях Министерства обороны обучается около 10 тысяч военнослужащих из 56 иностранных государств. Их подготовку осуществляют 14 военных академий, два военных университета и 11 училищ», - заявил Вяткин.

Также Вяткин отметил, что с 1945 года в военных учебных заведениях СССР и РФ подготовили более 300 тысяч иностранных военнослужащих из 117 стран мира.

Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников добавил, что МО РФ уделяет пристальное внимание развитию международного военного сотрудничества и выступает за конструктивный диалог. 

Ранее сообщалось, что курсанты академии РВСН применили роботов при «защите» ядерных комплексов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #обучение #Иностранцы #брифинг #Иностранные военные атташе
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