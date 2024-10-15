В образовательных организациях МО РФ обучается около 10 тыс. иностранцев

Образовательные организации Минобороны России обучают около 10 тысяч иностранцев. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник 3-го управления Главного управления кадров капитан 1-го ранга Евгений Вяткин.

Уточняется, что брифинг состоялся на базе восстановленной в прошлом году Военно-инженерной академии ВС РФ. Его посетили более 70 военных атташе из 43 стран.

«В настоящее время в военных образовательных организациях Министерства обороны обучается около 10 тысяч военнослужащих из 56 иностранных государств. Их подготовку осуществляют 14 военных академий, два военных университета и 11 училищ», - заявил Вяткин.

Также Вяткин отметил, что с 1945 года в военных учебных заведениях СССР и РФ подготовили более 300 тысяч иностранных военнослужащих из 117 стран мира.

Начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников добавил, что МО РФ уделяет пристальное внимание развитию международного военного сотрудничества и выступает за конструктивный диалог.

Ранее сообщалось, что курсанты академии РВСН применили роботов при «защите» ядерных комплексов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.