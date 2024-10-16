Словацкий премьер-министр Роберт Фицо поддержал посетившего Россию депутата Европейского парламента Любоша Блаха. Он выразил согласие с позицией народного избранника относительно несостоятельности санкций против РФ.

«Если Любош Блаха говорит, что санкции бессмысленные, то я поднимаю руку (в знак поддержки - прим. ред.), - сказал глава правительства в ходе встречи с депутатами.

Роберт Фицо отметил, что Любош Блаха является выдающимся членом партии «Направление - социальная демократия».

Напомним, недавно депутат Европарламента от Словакии посетил Москву. В ходе визита в нашу страну Любош Блаха заявил, что можно наблюдать параллели между русофобией сейчас и временами нацизма в 40-е года ХХ века.

В беседе с телеканалом «Звезда» он подчеркнул, что необходимо остановить политику санкций, ненависти и русофобии по отношению к РФ.