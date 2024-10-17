МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский «Ланцет» сжег украинскую САУ в Сумской области

Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-10-17 16:41:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Позицию замаскированной в лесополосе самоходки выявили средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении САУ противника», - говорится в сообщении.

Самоходку уничтожили прямым попаданием дрона-камикадзе. Объективный контроль поражения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #ланцет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 