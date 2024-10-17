Российский «Ланцет» сжег украинскую САУ в Сумской области

Российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Позицию замаскированной в лесополосе самоходки выявили средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении САУ противника», - говорится в сообщении.

Самоходку уничтожили прямым попаданием дрона-камикадзе. Объективный контроль поражения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.