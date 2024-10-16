ВС РФ уничтожили САУ Krab «Ланцетом» в Харьковской области

Самоходка была поставлена киевскому режиму из Польши. Теперь она превратилась в груду горелого металла.

2024-10-16 13:08:20

© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России