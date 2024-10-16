ВС РФ уничтожили САУ Krab «Ланцетом» в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской САУ Krab, поставленной из Польши.
Российское оборонное ведомство уточнило, что 155-миллиметровая самоходка была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».
САУ была замечена и уничтожена в района населенного пункта Богуславка в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-80 уничтожил сразу два бронеавтомобиля MaxxPro американского производства.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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