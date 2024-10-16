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ВС РФ уничтожили САУ Krab «Ланцетом» в Харьковской области

Самоходка была поставлена киевскому режиму из Польши. Теперь она превратилась в груду горелого металла.
2024-10-16 13:08:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской САУ Krab, поставленной из Польши. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что 155-миллиметровая самоходка была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет». 

САУ была замечена и уничтожена в района населенного пункта Богуславка в Харьковской области. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-80 уничтожил сразу два бронеавтомобиля MaxxPro американского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Харьковская область #САУ #уничтожение #краб #ланцет
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