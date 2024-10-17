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Обвиняемого в подрыве авто ресторатора отправили в СИЗО до 15 декабря

Виталия Слободяника отправили в СИЗО до 15 декабря 2024 года.
Анна Назайкина 2024-10-17 16:21:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Виталия Слободяника, подозреваемого в подрыве машины своего партнера по ресторанному бизнесу Виктора Мишачева, отправили в СИЗО до 15 декабря 2024 года. На допросе бизнесмен свою вину не признал.

Напомним, что 15 октября на Профсоюзной улице в Москве прогремел взрыв в автомобиле ресторатора, когда тот решил убрать подозрительный мусор около лобового стекла. В результате бизнесмен лишился кисти, также пострадали его сын и случайный прохожий.

Впоследствии силовики пришли с обысками к подозреваемому. Оказалось, что тот уже 15 лет знаком с ресторатором, а дома у него нашли крупный схрон оружия.

Столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего.

#Москва #взрыв #суд #СИЗО #ресторатор
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