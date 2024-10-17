Обвиняемого в подрыве авто ресторатора отправили в СИЗО до 15 декабря

Виталия Слободяника, подозреваемого в подрыве машины своего партнера по ресторанному бизнесу Виктора Мишачева, отправили в СИЗО до 15 декабря 2024 года. На допросе бизнесмен свою вину не признал.



Напомним, что 15 октября на Профсоюзной улице в Москве прогремел взрыв в автомобиле ресторатора, когда тот решил убрать подозрительный мусор около лобового стекла. В результате бизнесмен лишился кисти, также пострадали его сын и случайный прохожий.



Впоследствии силовики пришли с обысками к подозреваемому. Оказалось, что тот уже 15 лет знаком с ресторатором, а дома у него нашли крупный схрон оружия.



Столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего.