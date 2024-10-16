Подозреваемый в подрыве авто бизнесмена знаком с ним более 15 лет

Пострадавший в результате попытки подрыва автомобиля в Москве бизнесмен заявил на допросе, что знаком с подозреваемым - они вместе ведут предпринимательскую деятельность более 15 лет. Об этом рассказал сам ресторатор, ведь сегодня врачи разрешили следователям допросить его.

Следственные действия проводятся и с 50-летним подозреваемым. Вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. При обыске в его квартире нашли ножи, бронежилеты и стрелковое оружие.

«Следователи столичного СК детально выясняют мотивы совершенного преступления, а также устанавливают иных лиц, способствовавших его совершению», - сообщает столичный СК.

Происшествие произошло накануне на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, сам ресторатор, его 6-летний сын и прохожий. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».