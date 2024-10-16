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Подозреваемый в подрыве авто бизнесмена знаком с ним более 15 лет

Врачи разрешили следователям допросить пострадавшего. Он подтвердил, что вместе с подозреваемым мужчиной они ведут совместную предпринимательскую деятельность.
Ирина Егорова 2024-10-16 12:49:16
© Фото: skmoscowgsu, Telegram © Видео: skmoscowgsu, Telegram

Пострадавший в результате попытки подрыва автомобиля в Москве бизнесмен заявил на допросе, что знаком с подозреваемым - они вместе ведут предпринимательскую деятельность более 15 лет. Об этом рассказал сам ресторатор, ведь сегодня врачи разрешили следователям допросить его.

Следственные действия проводятся и с 50-летним подозреваемым. Вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. При обыске в его квартире нашли ножи, бронежилеты и стрелковое оружие.

«Следователи столичного СК детально выясняют мотивы совершенного преступления, а также устанавливают иных лиц, способствовавших его совершению», - сообщает столичный СК. 

Происшествие произошло накануне на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, сам ресторатор, его 6-летний сын и прохожий. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

#Москва #покушение #Следователи #бизнесмен #СК #Допрос #подозреваемый
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