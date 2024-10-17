МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Иноходца» уничтожил украинский танк в курском приграничье

Неприятельский танк пытался спрятаться в лесополосе, но это его не спасло.
2024-10-17 15:37:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в приграничье Курской области. 

Удачное попадание и детонация подтверждаются кадрами объективного контроля - они были получены в режиме реального времени при помощи средств воздушной разведки. 

Вражеский танк был обнаружен при помощи беспилотников военнослужащими группировки войск «Север». Украинский танк был укрыт в лесополосе, но это не помогло ему скрыться. 

Координаты танка передали расчету ударного беспилотника «Иноходец». В результате точного пуска произошло прямое попадание ракеты и уничтожение танка. 

Ранее сообщалось, что российский Су-35С сопроводил Су-34 с бомбами для удара по ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #танк #Курская область #уничтожение #иноходец #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 