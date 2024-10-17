Расчет «Иноходца» уничтожил украинский танк в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в приграничье Курской области.

Удачное попадание и детонация подтверждаются кадрами объективного контроля - они были получены в режиме реального времени при помощи средств воздушной разведки.

Вражеский танк был обнаружен при помощи беспилотников военнослужащими группировки войск «Север». Украинский танк был укрыт в лесополосе, но это не помогло ему скрыться.

Координаты танка передали расчету ударного беспилотника «Иноходец». В результате точного пуска произошло прямое попадание ракеты и уничтожение танка.

Ранее сообщалось, что российский Су-35С сопроводил Су-34 с бомбами для удара по ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.