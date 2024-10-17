Цивилева посетила церемонию закрытия программы «Гостеприимные города»

Восемь ветеранов спецоперации стали выпускниками программы «Гостеприимные города». Церемонию закрытия, которая прошла в концертном зале «Зарядье» в Москве, посетила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

В ходе приветственного слова замглавы российского оборонного ведомства отметила, что фонд «Защитники Отечества» и госкорпорация ВЭБ.РФ приняли решение о том, что участники спецоперации должны участвовать в проекте.

«Мы набрали 42 человека. Сложнейшее тестирование прошли только восемь. Почему было непросто? Потому что ребята должны были встроиться в уже существующую и идущую программу. Они должны были за короткий срок наверстать все то, что прошли их партнеры и друзья из команд, и двигаться дальше. И наши ребята это сумели», - сказала Цивилева.

Замминистра поблагодарила организаторов программы и выразила уверенность, что участники СВО, ставшие выпускниками программы, будут самоотверженно служить стране, но на муниципальном уровне, участвовать в развитии российских городов и регионов.

Выпускниками программы среди участников спецоперации стали: Кирилл Беркович (команда г. Темрюк), Дмитрий Новах (команда г. Горячий Ключ), Алибег Казанбиев (команда г. Махачкала), Олег Петровский (команда г. Минеральные Воды), Андрей Нырков (команда г. Киров), Виталий Шкоропада (команда г. Сыктывкар).

Ранее Цивилева передала родителям участника СВО грамоту от Белоусова. Церемония прошла в Соборной палате в Москве, где наградили отцов участников спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.