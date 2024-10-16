Более двух тысяч отцов участников СВО наградили медалью «Отец солдата»

Медалью «Отец солдата» наградили более двух тысяч отцов участников специальной военной операции. В Соборной палате в Москве прошла торжественная церемония.

В церемонии приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она передала родителям лейтенанта Игоря Подустова грамоту, командирские часы и слова благодарности от министра обороны РФ Андрея Белоусова за достойное воспитание сына и героя.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня отца в России. Награды также получили семьи из Чувашии, Магадана, Тывы, Алтайского края, Татарстана, Башкортостана, Красноярского края, Нижегородской области и других регионов.

Накануне Цивилева навестила раненых участников спецоперации в госпитале имени Бурденко и вручила награды отличившимся военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.