Минобороны России сообщило, что противник потерял более 250 боевиков за сутки действий на Курском направлении.

Кроме этого, наши войска уничтожили 15 единиц бронетехники ВСУ. В это число вошли пять танков, две боевые машины пехоты, включая одну шведскую CV-90, и восемь других боевых бронированных машин.

Также враг лишился четырех орудий. В это число вошли две гаубицы М777 американского производства и одна гаубица L119 из Британии. Также были уничтожены пусковая установка РСЗО, четыре миномета и четыре автомобиля.

Еще российское оборонное ведомство сообщает, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен.

Помимо этого, МО РФ сообщает, что подразделения группировки войск «Юг» освободили Максимильяновку в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.