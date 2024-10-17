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ВСУ потеряли более 250 человек за сутки боев на Курском направлении

Также сообщается, что шесть боевиков сдались в плен и спасли свои жизни.
2024-10-17 14:08:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что противник потерял более 250 боевиков за сутки действий на Курском направлении. 

Кроме этого, наши войска уничтожили 15 единиц бронетехники ВСУ. В это число вошли пять танков, две боевые машины пехоты, включая одну шведскую CV-90, и восемь других боевых бронированных машин. 

Также враг лишился четырех орудий. В это число вошли две гаубицы М777 американского производства и одна гаубица L119 из Британии. Также были уничтожены пусковая установка РСЗО, четыре миномета и четыре автомобиля. 

Еще российское оборонное ведомство сообщает, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен. 

Помимо этого, МО РФ сообщает, что подразделения группировки войск «Юг» освободили Максимильяновку в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #приграничье #Потери противника
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