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Су-35С осуществили прикрытие российской авиации над Курской областью

Истребители прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
2024-10-03 06:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Истребители Су-35С во время патрулирования прикрыли самолеты и вертолеты при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ. Кадры прикрытия в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области опубликовало Министерство обороны РФ.

Данные истребители видят вражеские самолеты и другие цели на значительном расстоянии и прикрывают авиацию, которая бьет по военным объектам противника.

«Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#истребитель #Курская область #су-35с #патрулирование #прикрытие
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