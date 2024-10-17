Боец заявил, что враг заранее готовит белый флаг при подходе ВС РФ

Штурмовики из Приморья продолжают продвигаться на Южно-Донецком направлении. По словам наших бойцов, ожесточенное сопротивление у врага оказывают лишь единицы - как правило, иностранные наемники. Остальные стараются отступить или сдаются в плен. С бойцами пообщался наш корреспондент Павел Кольцов.

«Они не отстреливаются, заранее подготавливаются, при подходе белый флаг поднимают, если нет ничего белого, просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки. Говорят: нас забрали с работы, с прогулки с собакой. Загрузили, обмундирование дали - отправили», - сказал стрелок штурмового отряда с позывным Шип.

Штурмовики накатываются на вражеский опорный пункт. Через камеру беспилотника командир видит картину боя и в режиме онлайн руководит действиями штурмовой группы.

Стрелок штурмовой группы с позывным Зенит показывает трофеи. Отступая, враг бросает на позициях оружие и боеприпасы западного производства, но забрать их не так-то просто.

«Они уничтожают потом "птичками" свои позиции, где пулеметные были позиции. Если отбиваем, то стараются их уничтожить, чтобы мы не забрали трофеи оттуда», - говорит Зенит.

У командира штурмового отряда смартфоны украинских боевиков, в том числе офицеров. Трофеи передадут специалистам, которые извлекут всю полезную информацию. По словам командира, противник сейчас не отличается хорошей подготовкой.

«Раньше, когда мы проверяли их трупы, у них всегда были документы, что они тренированы на натовских базах. А сейчас этого нету, они не успевают тренировать, сразу кидают в бой», - рассказывает командир штурмового отряда с позывным Саваль.

Что успели украинские формирования на Угледарском участке, так это подготовить укрепления. Сеть подземных переходов, огневые точки находятся под бетонными перекрытиями. Но бойцы из Приморья уже имеют опыт штурма и таких позиций.

В тыловых районах у штурмовиков постоянные тренировки. Отрабатывают стрельбу двойкой, когда один стреляет, а второй прикрывает. На полигонах в мельчайших деталях и по нескольким возможным сценариям прорабатывается каждая штурмовая операция.

«Если мы заходим с броней, то составляются макеты, все отрабатывается до автоматизма. Как заходить, как проходить будут пешие группы. Как это все будет соединяться. Делается полномасштабная подготовка к каждой боевой задаче», - объясняет инструктор с позывным Волчара.

Тщательная подготовка позволяет выполнять боевые задачи с минимальными потерями, избегать неожиданностей. И, наоборот, каждый раз преподносить сюрпризы противнику. После тренировки бойцы продолжат освобождать от украинских формирований новые территории на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.