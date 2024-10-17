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Подруга растерзанной львами сотрудницы назвала ее самой опытной в парке

По ее словам, трагически погибшая Леокадия Перевалова обучала коллег технике безопасности. Никто из коллектива «Тайгана» не понимает, как она могла допустить такую ошибку.
Ирина Егорова 2024-10-17 13:43:17
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Погибшая в результате нападения львов сотрудница сафари-парка «Тайган» в Крыму была самой опытной среди коллег, она обучала технике безопасности, заявила «Звезде» подруга Леокадии Переваловой и руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина.

«Никогда не могла подумать, что с Лялей (так называли погибшую Леокадию Перевалову. - Прим. ред.) могло такое произойти. Она все это время работала с высшими хищниками, она знала их повадки, кормила, знала, как нужно действовать», - со слезами на глазах рассказала Алексагина.

 Для женщины теперь самый большой вопрос, это как Ляля могла не закрыть шибер и допустить нападение хищников.

«Это наше внутреннее горе. Ляля - душа "Тайгана"», - добавила собеседница телеканала.

Трагедия в сафари-парке «Тайган» в Крыму произошла накануне. Сотрудница, предположительно, забыла закрыть засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники накинулись и насмерть загрызли Леокадию Перевалову. По словам директора зоопарка, женщина проработала в зоопарке со дня его основания, почти 17 лет, знала биографию и поведение каждого льва и была большим профессионалом.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие. Похороны погибшей состоятся 18 октября. 

#Трагедия #нападение #львы #тайган
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