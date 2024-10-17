Штурмовавшие Желанное бойцы рассказали подробности спецоперации

Бойцы штурмового подразделения группировки войск «Центр», освободившие населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике, рассказали подробности штурма.

Центральные улицы села красноречиво говорят о тяжести тех боев, которые совсем недавно разворачивались на них. Всюду дымящиеся обломки и воронки от снарядов.

«Каждый дом мы проходили часами, эти 15-20 метров. По нам постоянно стреляли, мы постоянно перестреливались с ними. С тяжелыми боями мы проходили», - рассказал военнослужащий с позывным «Химик».

Одной из главных задач при штурме была эвакуация мирных жителей, оставшихся в населенном пункте. Националисты всячески старались этому помешать. В итоге нашим бойцам удалось выполнить задачу и водрузить флаг Российской Федерации на крыше административного здания.

«Постоянно приходилось держать круговую оборону, с ними перестрелку вести. Столкновения были. Меняли дома, потому что они их просто жгли при помощи FPV-дронов с зажигательной смесью. В одном доме поживешь пару дней, а его сожгли. Ни одного целого дома они не оставили. Потом мы уже штурмовать начали», - отметил «Химик».

Смелые и решительные действия штурмовиков позволили в кратчайшие сроки освободить село Желанное, эвакуировать местных жителей и продолжить выполнять боевые задачи по освобождению населенных пунктов ДНР.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.