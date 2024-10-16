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UNIFIL: танк ЦАХАЛ открыл огонь по пункту миротворцев ООН в Ливане

Повреждены средства объективного контроля и наблюдательная вышка.
Сергей Лебедев 2024-10-16 21:36:42
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

Израильский танк «Меркава» нанес удар по позиции Временных сил ООН (UNIFIL) на юге Ливана у населенного пункта Кфар-Кила. Об этом заявили представители миротворческих сил.

Отмечается, что инцидент произошел в среду утром. В результате атаки были повреждены средства объективного контроля и наблюдательная вышка.

«Мы видим прямой и, очевидно, преднамеренный обстрел позиции», - отметили в UNIFIL.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с призывом вывести всех миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане. По его словам, сделать это нужно немедленно.

#танк #ООН #Миротворцы #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ливан #Меркава #вышка #Антониу Гуттеришу #UNIFIL #Кфар-Кила
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