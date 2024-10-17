Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой холодной в октябре

Москву окутал радиационный туман, который рассеивается через два-три часа после восхода солнца. Пугаться его не надо, к радиации он никакого отношения не имеет. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, такой туман повис над столицей из-за интенсивного выхолаживания приземного воздуха, прошедших дождей, штиля и конденсации водяного пара.

«Это всего лишь процесс выхолаживания приземного воздуха в результате радиационного излучения, которое происходит в ночные часы от земли», - пояснил синоптик.

Прошедшая ночь стала самой холодной в текущем октябре. Сегодня в Москве столбик термометра впервые опустился до -0,3°С, а в Подмосковье местами было до -3°С.

Начиная с сегодняшнего дня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. В столице температура +6-8°С, в области +4-9°С.

По словам эксперта, с четверга до вторника прогнозируется сухой период классической золотой осени. В пятницу будет на один градус теплее, чем в предыдущий день. В выходные днем температура повысится до +8-10°С.

В начале следующей недели москвичи и жители Центральной России могут ожидать погожие сентябрьские деньки. Возможно, воздух прогреется до 10-12°С, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, отметил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус говорил, что зима в Москву по климатической норме придет 13 ноября, но из-за ожидаемого тепла холода могут наступить только в третьей декаде месяца.