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Запашный высказался о дальнейшей судьбе львов-людоедов из парка «Тайган»

Артист считает, что причиной трагедии стал человеческий фактор и сотрудница просто забыла закрыть шибер, допустив нападение хищников.
Ирина Егорова 2024-10-17 12:33:56
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Животные, которые напали на человека и чья атака была успешной, автоматически становятся людоедами и представляют опасность для людей.

«У себя на подсознании они записывают, что человек, оказывается, очень легкая добыча. Я не рекомендую никому взаимодействовать с такими животными, но уничтожению они в условиях зоопарка и цирка не подлежат», - поделился своим мнением в разговоре со «Звездой» народный артист РФ, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По его словам, если такая трагедия произошла в условиях живой природы, то местные власти могут принять решение ликвидировать медведей, тигров и других хищников после успешных совершенных нападений на людей.

«В случае парка "Тайган" львы продолжат жить своей жизнью, просто необходимо всем избегать прямого контакта с ними», - высказался о дальнейшей судьбе львов Запашный.

Сам он считает, что причина роковой ошибки заключается в человеческом факторе - профессиональный сотрудник просто не закрыл за собой шибер или не увидел, что он открыт.

«Первой ее атаковала, скорее всего, львица, в дальнейшем ее разорвали уже и остальные хищники вместе», - добавил артист.

Трагедия в сафари-парке «Тайган» в Крыму произошла накануне. Сотрудница, предположительно, забыла закрыть засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники накинулись и насмерть загрызли Леокадию Перевалову. Она работала в парке с 2006 года, была профессионалом, знала биографию львов. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

#смерть #Запашный #Трагедия #зоопарк #нападение #наш эксклюзив #львы
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