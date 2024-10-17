Бывшему главному наркологу Минздрава Брюну дали 7 лет колонии

Бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн приговорен к семи годам колонии и штрафу по делу о мошенничестве. Решение принято Кузьминским районным судом Москвы, передает Life. Размер штрафа составляет 850 тысяч рублей, также Брюну запретили занимать руководящие должности в течение 2,5 лет.

Также суд огласил приговоры другим четырем фигурантам дела. Они получили от четырех до семи лет тюрьмы.

Евгений Брюн был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при заключении и исполнении госконтрактов. Речь идет о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов на тест-системы для водителей - предполагается хищение около 138 млн рублей через фирмы-однодневки на медицинских поставках по завышенным ценам для Московского научно-практического центра наркологии.

От преступных посягательств пострадал бюджет столичного Департамента здравоохранения, который финансирует Московский научно-практический центр наркологии.

Нарколог при задержании своей вины не признал и был заключен под домашний арест.