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Бывшему главному наркологу Минздрава Брюну дали 7 лет колонии

Брюн обвиняется в хищении 138 млн рублей у московского Депздрава.
Ирина Егорова 2024-10-17 11:51:59
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн приговорен к семи годам колонии и штрафу по делу о мошенничестве. Решение принято Кузьминским районным судом Москвы, передает Life. Размер штрафа составляет 850 тысяч рублей, также Брюну запретили занимать руководящие должности в течение 2,5 лет.

Также суд огласил приговоры другим четырем фигурантам дела. Они получили от четырех до семи лет тюрьмы.

Евгений Брюн был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при заключении и исполнении госконтрактов. Речь идет о нарушениях при заключении и исполнении госконтрактов на тест-системы для водителей - предполагается хищение около 138 млн рублей через фирмы-однодневки на медицинских поставках по завышенным ценам для Московского научно-практического центра наркологии.

От преступных посягательств пострадал бюджет столичного Департамента здравоохранения, который финансирует Московский научно-практический центр наркологии.

Нарколог при задержании своей вины не признал и был заключен под домашний арест.

#суд #срок #колония #обвинение #нарколог #евгений брюн #минздра
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