Коллега Брюна признал вину и стал сотрудничать со следствием
Подельник нарколога Евгения Брюна - его коллега Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку с правосудием. О сотрудничестве фигуранта громкого уголовного дела со следствием заявил следователь в Кузьминском суде Москвы - сегодня в суде состоялось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Якушеву.
«Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», - ходатайство следователя процитировало ТАСС.
Суд согласился с аргументами стороны обвинения и поместил Якушева под домашний арест до 3 октября.
Напомним, что накануне Евгений Брюн, главный нарколог РФ, был задержан по обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при заключении и исполнении госконтрактов. Обвиняемый своей вины не признал и находится под домашним арестом до 3 октября.