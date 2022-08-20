Коллега Брюна признал вину и стал сотрудничать со следствием

Признание вины и сделка с правосудием: подельник нарколога Брюна - его коллега Владимир Якушев начал сотрудничать со следствием.

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Подельник нарколога Евгения Брюна - его коллега Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку с правосудием. О сотрудничестве фигуранта громкого уголовного дела со следствием заявил следователь в Кузьминском суде Москвы - сегодня в суде состоялось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Якушеву.

«Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября», - ходатайство следователя процитировало ТАСС.

Суд согласился с аргументами стороны обвинения и поместил Якушева под домашний арест до 3 октября.

Напомним, что накануне Евгений Брюн, главный нарколог РФ, был задержан по обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при заключении и исполнении госконтрактов. Обвиняемый своей вины не признал и находится под домашним арестом до 3 октября.