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Shot: состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось из-за болезни легких

Актер с трудом дышит и почти не может говорить.
Владимир Рубанов 2024-10-17 11:44:53
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Отбывающий наказание в колонии 60-летний актер Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может говорить, сообщил Telegram-канал Shot. Как пишет канал, самочувствие артиста резко ухудшилось.

У артиста случилось обострение хронической обструктивной болезни легких, говорится в сообщении. Это заболевание может привести к дыхательной недостаточности, а также к развитию легочной инфекции, ломкости костей и к нарушениям работы сердца.

Ефремову приходится каждый день посещать врача. В колонии есть медицинская часть, в которой трудятся 12 медиков, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, рентгенолог и стоматолог.

Пока актер из-за обострения болезни не может говорить с юристами, которые продолжают готовить документы для условно-досрочного освобождения. Ефремов был вынужден бросить курить. 

Адвокат Ефремова Юрий Падалко подтвердил RTVI информацию об ухудшении здоровья актера.

В июне 2020 года Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом виде и устроил аварию со смертельным исходом на Кутузовском проспекте. В сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

#в стране и мире #освобождение #михаил ефремов #актер #культура #заболевание #болезнь #колония #заключение
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