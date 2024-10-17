Shot: состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось из-за болезни легких

Отбывающий наказание в колонии 60-летний актер Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может говорить, сообщил Telegram-канал Shot. Как пишет канал, самочувствие артиста резко ухудшилось.

У артиста случилось обострение хронической обструктивной болезни легких, говорится в сообщении. Это заболевание может привести к дыхательной недостаточности, а также к развитию легочной инфекции, ломкости костей и к нарушениям работы сердца.

Ефремову приходится каждый день посещать врача. В колонии есть медицинская часть, в которой трудятся 12 медиков, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, рентгенолог и стоматолог.

Пока актер из-за обострения болезни не может говорить с юристами, которые продолжают готовить документы для условно-досрочного освобождения. Ефремов был вынужден бросить курить.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко подтвердил RTVI информацию об ухудшении здоровья актера.

В июне 2020 года Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом виде и устроил аварию со смертельным исходом на Кутузовском проспекте. В сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.