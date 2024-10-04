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Расчеты Д-30 оборудовали закрытые огневые позиции в Курской области

Гаубицы наносят удары на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами.
2024-10-04 05:24:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало работу расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» в Курской области. Артиллеристы уничтожают бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, скопления живой силы ВСУ и укрепленные позиции противника.

Наши военнослужащие оборудовали закрытые огневые позиции для уничтожения мобильных бронированных групп украинских боевиков.

Артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами беспилотной летательной авиацией. Дроны-разведчики выявляют новые цели и корректируют огонь артиллерии.

Гаубицы бьют на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Курская область #д-30 #гаубицы #Группировка войск Север
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