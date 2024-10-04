Расчеты Д-30 оборудовали закрытые огневые позиции в Курской области

Минобороны России показало работу расчетов гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» в Курской области. Артиллеристы уничтожают бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, скопления живой силы ВСУ и укрепленные позиции противника.
Наши военнослужащие оборудовали закрытые огневые позиции для уничтожения мобильных бронированных групп украинских боевиков.
Артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами беспилотной летательной авиацией. Дроны-разведчики выявляют новые цели и корректируют огонь артиллерии.
Гаубицы бьют на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»