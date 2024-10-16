РСЗО «Град» смешали с землей опорный пункт ВСУ

Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту ВСУ, чтобы обеспечить продвижение штурмовых подразделений. Видео боевой работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Военнослужащие работали по информации, полученной от расчета беспилотного летательного аппарата. Артиллеристы приехали в район боевого применения, оперативно навели систему и открыли огонь реактивными снарядами калибра 122 миллиметра. РСЗО нанесли огневое поражение скоплению противника на расстоянии более 14 километров.

«Сейчас больше стали работать количеством, по площади, чтобы пехоте стало проще проходить», - рассказал номер расчета БМ-21 «Град» с позывным Джанго.

Результативность работы расчета отслеживали разведчики с помощью БПЛА. После массированного артиллерийского удара «Града» штурмовики группировки приступили к зачистке опорного пункта.

Расчеты реактивной артиллерии в этом районе постоянно следят за воздушным пространством, потому что противник постоянно применяет разведывательные и ударные FPV-дроны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.