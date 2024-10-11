Участники учений «Рубеж-2024» направились в Таджикистан

Военнослужащие, принимающие участие в совместных учениях с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024», совершают перегруппировку в Таджикистан. Об этом сообщает объединенный пресс-центр учений Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Задействованные в учениях формирования направляются из Казахстана, Киргизии и России. Мероприятия пройдут с 11 по 14 октября на таджикском военном полигоне Харб-Майдон. На учениях военнослужащие отработают ведение боевых действий, направленных на уничтожение вторгшихся в страну ОДКБ незаконных вооруженных формирований.

Будет уделено внимание организации противовоздушного прикрытия подразделений на этапе перегруппировки, оперативного развертывания, а также взаимодействия командования с силами и средствами ПВО.

Коллективные силы быстрого развертывания предназначены для обеспечения военной безопасности государств-членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.