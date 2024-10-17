FPV-дроны ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ хотели провести ротацию на позициях, но наши бойцы не дали им этого сделать.

2024-10-17 09:39:53

© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России