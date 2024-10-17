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FPV-дроны ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ хотели провести ротацию на позициях, но наши бойцы не дали им этого сделать.
2024-10-17 09:39:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромили живую силу ВСУ в Харьковской области несколькими сбросами боеприпасов с FPV-дронов. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

Военные разведывательного подразделения группировки войск «Запад» заметили солдат противника с помощью БПЛА. Военнослужащие ВСУ пытались провести ротацию на позициях в Харьковской области.

Благодаря точным попаданиям наших бойцов живая сила врага была разгромлена.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #бпла #Харьковская область #FPV-дроны
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