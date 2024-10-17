FPV-дроны ВС РФ уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разгромили живую силу ВСУ в Харьковской области несколькими сбросами боеприпасов с FPV-дронов. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.
Военные разведывательного подразделения группировки войск «Запад» заметили солдат противника с помощью БПЛА. Военнослужащие ВСУ пытались провести ротацию на позициях в Харьковской области.
Благодаря точным попаданиям наших бойцов живая сила врага была разгромлена.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
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